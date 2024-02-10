مناطيد الصين تؤرق تايوان.. رصد 8 تعبر المضيق خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، إنها رصدت 8 مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حلق اثنان منها عبر الجزيرة، في تصاعد للنشاط في بداية عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتشكو تايوان منذ ديسمبر من تحليق هذه المناطيد، قائلة إنها تشكل تهديدا لسلامة الطيران ومحاولة لشن حرب نفسية على التايوانيين. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، رغم الاعتراضات القوية من الحكومة في تايبيه.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية، إنها رصدت أول بالون صباح الجمعة وآخر بالون في وقت مبكر من المساء.

وعبر اثنان الجزء الشمالي من تايوان، بحسب الخريطة التي قدمتها الوزارة. واقترب الآخرون من الساحل قبل أن يختفوا، لكن أحدهم حلق فوق البحر إلى الشمال من تايوان.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات تطلب التعليق اليوم السبت في بداية العطلة، وهي أهم احتفال في المجتمع الناطق بالصينية.

وفي الشهر الماضي، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى المتكررة من تايوان بشأن المناطيد، قائلة إنها لأغراض الأرصاد الجوية، ولا ينبغي تضخيمها لأسباب سياسية.

وتعمل الطائرات الحربية الصينية يوميا في مضيق تايوان وغالبا ما تعبر الخط الأوسط الذي كان في السابق بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين. وتقول الصين إنها لا تعترف بوجود هذا الخط.

وأصبح احتمال استخدام الصين المناطيد للتجسس قضية عالمية في فبراير الماضي عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إن المنطاد مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.