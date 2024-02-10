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لقطة من الفيديو الذي بثه أنصار عمران خان
باكستان

من خلف القضبان.. عمران خان يهنئ أنصاره بفيديو بالذكاء الاصطناعي

يُظهر الفيديو رئيس وزراء باكستان السابق وهو يقول: "وفقاً لمصادر مستقلّة، فزنا بـ150 مقعداً في الجمعية الوطنية قبل أن يبدأ التلاعب"

العربية.نت
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حصل أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان على أغلبية المقاعد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس.

وعلى الرغم من تعرّض حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة عمران خان المسجون حالياً، لحملة ضدها إلا أن أداء المرشحين المستقلين الذين دعمتهم فاق التوقعات.

ونشر حزب رئيس الوزراء السابق صباح السبت مقطع فيديو تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهر فيه وهو يعلن النصر. ويُظهر هذا الفيديو خان وهو يقول "أهنّئكم جميعاً على الفوز في انتخابات 2024"، مشيراً إلى أنه "وفقاً لمصادر مستقلّة، فزنا بـ150 مقعداً في الجمعية الوطنية قبل أن يبدأ التلاعب (بالانتخابات)".

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وحصل هؤلاء المرشحون الذين قدّموا أنفسهم كمستقلّين بعدما منعت الحركة من خوض الانتخابات، على 99 مقعداً على الأقل وفقاً لتعداد الأصوات الصادر صباح السبت. وبذلك، يتقدّم المدعومون من حزب خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة نواز شريف الذي فاز بـ71 مقعداً. ولا يزال هناك 15 مقعداً من أصل 266 مقعداً لم تُحسم نتيجتها في هذه الانتخابات.

في سياق متصل، قال أحد كبار مساعدي عمران خان اليوم إن حزب حركة الإنصاف الباكستانية سيسعى لتشكيل الحكومة.

ودعا جوهر علي خان الزعيم المؤقت للحزب جميع المؤسسات في البلاد إلى احترام التفويض الذي حصل عليه الحزب، وحذر في مؤتمر صحفي في إسلام أباد من تنظيم احتجاج سلمي غدا الأحد إذا لم تُعلن النتائج كاملة بحلول مساء اليوم السبت.

أنصار عمران خان
أنصار عمران خان
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