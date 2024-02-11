اثنان قضوا مجددا.. القصف الإسرائيلي يقتل الأسرى

بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال آخر 96 ساعة، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الأحد، أن اثنين من الأسرى الإسرائيليين قتلا وأصيب 8 آخرون بإصابات خطيرة.

إسرائيل مسؤولة

وأضافت عبر حسابها على تطبيق تيليغرام، أن أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم.

كما حملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين في ظل تواصل القصف.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد، نقل جثث 112 شخصا قتلوا في أنحاء القطاع إلى المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 173 مصابا، ليرتفع بذلك عدد القتلى في القطاع إلى 28176 منذ بداية الحرب.

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في حين تتواصل مفاوضات خلف الكواليس بشأن صفقة لتبادل الأسرى بين الجانب الإسرائيلي وحماس، ووقف لإطلاق النار على مراحل في غزة، بغية التوصل إلى هدنة.

يأتي ذلك في حين تؤكد حماس أن أي غزو لرفح يعني نسف تلك المفاوضات، وذلك بعدما كررت إسرائيل عزمها المضي قدماً في اجتياح المدينة جنوبي قطاع غزة، حيث يكتظ أكثر من مليون و300 ألف نازح فلسطيني.

مليون و300 فلسطيني

وكانت حركة حماس حذرت أمس السبت أيضا من وقوع "مجزرة" في رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر، مع مواصلة إسرائيل قصفها الكثيف.

كذلك عبرت العديد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر، فضلا عن الأمم المتحدة، عن مخاوفها من أي هجوم على المدينة.

ويتواجد ما يقارب مليون و300 فلسطيني في قضاء رفح المحاذي للحدود المصرية، بعدما نزح عشرات الآلاف منهم من شمال القطاع ووسطه، وحتى من مدينة خان يونس الجنوبية.