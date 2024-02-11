الجيش الأردني يعلن عن تحطم طائرة تدريب.. ومقتل طاقمها

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.

وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة مقتل كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

مادة اعلانية

يذكر أنه في يونيو 2023، تحطمت طائرة مروحية عسكرية من طراز كوبرا خلال رحلة تدريبية، ما أدى إلى هبوطها اضطراريًا في منطقة البقعة شمال غربي العاصمة الأردنية عمّان، حسبما نقل بيان للجيش الأردني.

وأعلن مصدر عسكري مسؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، عن وفاة الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، وذلك إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا.