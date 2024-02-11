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مقاتلة أميركية من طراز إف-16

رسمياً.. الكونغرس الأميركي يوافق على بيع تركيا إف 16

دبي - العربية.نت
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بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة، أعلن السفير الأميركي في تركيا الأحد أن الكونغرس "وافق" رسمياً على بيع مقاتلات إف-16 لتركيا.

واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات إف-16 لتركيا أميركا تركيا واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات إف-16 لتركيا

وقال السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأميركية في أنقرة على منصة إكس إن "قرار الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا أربعين مقاتلة إف-17 و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدما كبيرا".

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قيمتها 23 مليار دولار

هذا وكانت الحكومة الأميركية وافقت في 26 كانون الثاني/يناير الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وتم إبلاغ الكونغرس الأميركي في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه خمسة عشر يوما لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.

كما أوضح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي، ما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عطل انضمام السويد إلى الحلف طوال عشرين شهرا، مشترطا موافقة أميركية "متزامنة" على بيع المقاتلات لبلاده.

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