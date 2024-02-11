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شاهد ملك الأردن يشارك في عملية إنزال مساعدات لغزة

الأردن - محمد ساهر الطراونة
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، فيديو للعاهل الأردني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، وهو يشارك في عملية إنزال مساعدات إغاثية للمدنيين في قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الملك الأردني يقوم بدفع المساعدات من خلال إنزال جوي تنفذه الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي من خلال التحليق فوق غزة.

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11 عملية إنزال

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية نفذت 11 عملية إنزال مساعدات إغاثية لغزة منذ السابع من أكتوبر الفائت.

وبلغ مجموع الطائرات المرسلة من الأردن إلى غزة 49، منها إنزالات جوية، وذلك استجابة لمتطلبات السكان في القطاع، ولتمكين المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة من مواصلة عملها في تقديم الخدمات الطبية.

كما سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي، قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة بـ750 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى المدنيين في غزة، حملتها شاحنات مدنية أردنية إلى معبر العوجا، ثم إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

45 ألف طن من القمح والحبوب

كذلك خصصت الحكومة الأردنية مبلغ 3 ملايين دينار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للقيام بدورها في دعم المدنيين في قطاع غزة.

إضافة إلى تخصيص مجلس الوزراء 45 ألف طن من القمح والحبوب لدعم السكان في الضفة الغربية. وجرى تسيير هذه الشحنة من خلال الشاحنات عبر جسر الملك حسين. فضلاً عن تسيير 133 شاحنة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركائها إلى قطاع غزة.

إذ بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي أرسلتها الهيئة وشركاؤها إلى داخل غزة نحو 48 ألف.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، كان أكد ثبات موقف بلاده تجاه وقف إطلاق النار في غزة، ومنع تهجير المدنيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.

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