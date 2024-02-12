أوكرانيا: روسيا تستخدم ستارلينك في مناطق تسيطر عليها

ادعت إدارة المخابرات العسكرية الأوكرانية، الأحد، أن القوات الروسية تستخدم خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التي تقدمها شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، في مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.

ونقلت المديرية الرئيسية للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية عن المتحدث أندريه يوسوف قوله: "سُجلت حالات لاستخدام" القوات الروسية "لهذه الأجهزة، وبدا وكأنها تستخدمها بشكل منتظم"، وفق رويترز.

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أول بيان رسمي

كما أضافت المديرية في بيان أن وحدات عسكرية تستخدم هذه الخدمة مثل لواء الهجوم الجوي الروسي 83 الذي يقاتل قرب مدينتي كليششيفكا وأندرييفكا المحاصرتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

كذلك أوضحت أنها راقبت محادثة بين جنديين عن إنشاء محطات ستارلينك ونشرت المقطع الصوتي على تطبيق تليغرام كدليل.

وهذه التصريحات هي أول بيان رسمي لأوكرانيا بخصوص استخدام روسيا المزعوم لستارلينك.

"غير صحيح تماماً"

فيما قال ماسك في منشور على منصة إكس الأحد: "على حد علمنا، لم تبع (سبيس إكس أي محطات تابعة) لستارلينك إلى روسيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأردف: "يزعم عدد من التقارير الإخبارية الكاذبة أن سبيس إكس تبيع محطات ستارلينك لروسيا... هذا غير صحيح تماماً".

في المقابل لم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق حتى الآن.

تحقيق وإجراءات؟

يأتي ذلك بعد أن كشف مصدران بالحكومة الأوكرانية لرويترز قبل أيام أنه تم رصد استخدام روسي لخدمة ستارلينك في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو. وذكر أحدهما أنهم كانوا يحاولون الحصول على بيانات حول نطاق هذا الاستخدام.

وفي الثامن من فبراير أعلنت ستارلينك أن محطاتها غير نشطة في روسيا، وأن شركة "سبيس إكس" لم تبع الخدمة أو تسوق لها مطلقاً في روسيا كما لم تشحن معدات إلى مواقع في روسيا.

وكتبت على منصة "إكس": "إذا حصلت سبيس إكس على معلومات بأن محطة ستارلينك تستخدمها جهة خاضعة لعقوبات أو غير مصرح لها، فإننا نحقق في الادعاء ونتخذ إجراءات لإلغاء تنشيط المحطة إذا تأكد الأمر".

يذكر أن "سبيس إكس" أرسلت محطات ستارلينك بسرعة لمساعدة أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 وهي مهمة للتواصل بساحة القتال في كييف.