روسيا تستخدم "ستارلينك".. موسكو وماسك يردان على كييف

رفض الكرملين، الاثنين، ما أعلنته أوكرانيا أن القوات الروسية التي تقاتل في الجبهة تستخدم نظام "ستارلينك" للأقمار الاصطناعية.

وادعت الاستخبارات الأوكرانية، السبت، أن القوات الروسية بدأت في استخدام خدمة "ستارلينك" للإنترنت التي يملكها الملياردير إيلون ماسك على خطوط المواجهة، بعد أن كانت تُستخدم في السابق من قبل القوات الأوكرانية فقط.

"لا يمكن توريدها رسمياً إلى هنا"

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين الاثنين "لا يمكن توريدها رسميا إلى هنا ولا يتم توريدها بشكل رسمي إلى هنا".

وأضاف "بناء على ذلك، لا يمكن استخدام (النظام) هنا رسميا بأي شكل من الأشكال".

ونظام "ستارلينك" غير نشط في روسيا، ما يعني أنه حتى لو كان هناك جهاز في روسيا فلا يمكنه الاتصال بالشبكة.

"متوفر مجانا في روسيا"

والاثنين، قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية الاستخبارات العسكرية في كييف للتلفزيون، إن "ستارلينك متوفر مجانا في روسيا. مقارنة بالعام الماضي، استخدام ستارلينك من قبل الجيش الروسي على الخطوط الأمامية أكثر منهجية".

وقال إن كييف لن "تكشف كل التفاصيل" عن مزاعمها.

"كذابة تماما"

من جانبه، وصف إيلون ماسك في منشور على منصة "إكس" التي يملكها، التقارير حول قيام "سبايس اكس" ببيع محطات ستارلينك لروسيا بأنها "كذابة تماما".

وأكد "على حد علمنا، لم يتم بيع أي منظومة ستارلينك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى روسيا".

"تشتريها عبر التهريب"

لكن اندريه يوسوف أكد أن كييف تعلم أن ستارلينك "لا يتم بيعها بشكل رسمي إلى الروس"، مشيرا إلى أن روسيا تشتريها عبر "الواردات الموازية أي التهريب".

ولعبت شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية دورا حاسما حتى الآن في الحفاظ على الاتصالات العسكرية الأوكرانية.

وكانت كييف قد شكرت شركة "سبايس اكس" التابعة لماسك والمالكة لـ"ستارلينك" على إتاحة هذه التقنية لها، لكنها أعربت عن استيائها عندما اقترح ماسك مؤخرا تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مع موسكو.

وزعم ماسك أنه منع هجوما أوكرانيا على قاعدة بحرية روسية عام 2022 من خلال رفضه طلب كييف تفعيل الوصول إلى الإنترنت عبر ستارلينك في البحر الأسود، بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.