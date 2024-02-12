كييف: جنود روس يتدربون على مسيرات إيرانية في حمص

أفادت المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية بأن المشغلين الروس للطائرات بدون طيار الإيرانية "يتلقون التدريب في مطار الشعيرات" شرقي ريف بمحافظة حمص وسط سوريا.

"بقيادة الحرس الثوري وحزب الله"

وأضافت الاستخبارات الأوكرانية في بيان نشرته على موقع "فيسبوك"، أن التدريبات يقودها الحرس الثوري الإيراني وأحد قادة حزب الله اللبناني، يدعى كمال أبو الصادق.

كما أوضح البيان أن "أبو الصادق" متخصص في صناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.

" إتقان إطلاق وتشغيل المسيرات"

وذكرت الاستخبارات الأوكرانية أن "الدورة التدريبية (اللبنانية-الإيرانية-الروسية) في المطار، تتضمن إتقان إطلاق وتشغيل الطائرات بدون طيار من طرز "شاهد-136" و"أبابيل-3"، و"رعد" التي يتم التحكم فيها عن بعد.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن المطار يشهد أيضا "تدريب سوريين، الذين تخطط موسكو لاستخدامهم في الحرب ضد أوكرانيا كمشغلين للطائرات بدون طيار".

نشاطات إيرانية في مطار الشعيرات

يشار إلى أن المطار الذي "يتلقى فيه الروس التدريبات" يقع على طريق حمص- تدمر قرب قرية الشعيرات، بين تلال مرتفعة تطل عليه.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد سلطت الضوء، في وقت سابق، على النشاطات الإيرانية في المطار العسكري، وكيف أن الحرس الثوري يستخدمه لنقل الأسلحة والذخائر إلى وكلائه في المنطقة.