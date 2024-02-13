الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للسنوار وعائلته في نفق بخان يونس

بعد دخول حرب غزة شهرها الخامس، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يظهر زعيم حركة حماس بغزة يحيى السنوار وهو في أنفاق خان يونس بعد أيام من بدء هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لما قال إنه لـ يحيى السنوار وأسرته من داخل أحد الأنفاق بخان يونس#غزة#العربية pic.twitter.com/LKMU11XQqM — العربية (@AlArabiya) February 13, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي: "نحصل على الكثير من المعلومات الاستخبارية حول قادة حماس.. والفيديو الذي تم بثه للسنوار في النفق بخان يونس يؤكد أننا قريبون منه".

وقبل ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري للعربية، إن الحرب في غزة لن تتوقف، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات في القاهرة إلى التوصل إلى صفقة.

الجيش الإسرائيلي لـ #العربية: سنفعل كل ما بوسعنا حتى يعيش الفلسطينيون بهدوء في رمضان#غزة pic.twitter.com/gz1UC3nNoM — العربية (@AlArabiya) February 13, 2024

وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية أعلنت أن الجيش حصل على فيديو للسنوار مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق في خان يونس، قبل أن يغادرها بعدما علم أن مكانه قد انكشف.

وذكرت القناة أن السنوار، الذي خطط لهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، بدا في الفيديو وهو يسير ويوجه القتال ويقود القوات من ذلك النفق.

وأضافت القناة أن السنوار غادر النفق بعد أن أدرك أن مكان تواجده بات مهددا، وسط ملاحقة مستمرة من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن زعيم حماس في غزة لم يتعرض للإصابة خلال الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خان يونس، بحسب ما كشف عنه الفيديو.

ولم ينشر الجيش الإسرائيلي الفيديو أو بيانا بشأنه حتى الآن.

وذكرت القناة 13 أن الفيديو وصل إلى الجيش الإسرائيلي أثناء فحص نفق استراتيجي، حيث تم العثور على كاميرا أمنية بها تسجيل للسنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله، وهي في حالة صحية جيدة.