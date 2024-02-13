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يحيى السنوار
السنوار
الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للسنوار وعائلته في نفق بخان يونس

إعلام إسرائيلي: زعيم حركة حماس غادر النفق بعد أن أدرك أن مكان تواجده بات مهددا

العربية.نت
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بعد دخول حرب غزة شهرها الخامس، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يظهر زعيم حركة حماس بغزة يحيى السنوار وهو في أنفاق خان يونس بعد أيام من بدء هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي: "نحصل على الكثير من المعلومات الاستخبارية حول قادة حماس.. والفيديو الذي تم بثه للسنوار في النفق بخان يونس يؤكد أننا قريبون منه".

وقبل ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري للعربية، إن الحرب في غزة لن تتوقف، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات في القاهرة إلى التوصل إلى صفقة.

وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية أعلنت أن الجيش حصل على فيديو للسنوار مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق في خان يونس، قبل أن يغادرها بعدما علم أن مكانه قد انكشف.

وذكرت القناة أن السنوار، الذي خطط لهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، بدا في الفيديو وهو يسير ويوجه القتال ويقود القوات من ذلك النفق.

وأضافت القناة أن السنوار غادر النفق بعد أن أدرك أن مكان تواجده بات مهددا، وسط ملاحقة مستمرة من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن زعيم حماس في غزة لم يتعرض للإصابة خلال الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خان يونس، بحسب ما كشف عنه الفيديو.

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ولم ينشر الجيش الإسرائيلي الفيديو أو بيانا بشأنه حتى الآن.

وذكرت القناة 13 أن الفيديو وصل إلى الجيش الإسرائيلي أثناء فحص نفق استراتيجي، حيث تم العثور على كاميرا أمنية بها تسجيل للسنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله، وهي في حالة صحية جيدة.

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