الجيش السوداني: لا صحة لوجود أية محاولات انقلابية

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، أن القوات المسلحة متماسكة وصامدة وأنه لا صحة لوجود أية محاولات انقلابية في البلاد، نافيا سقوط أي منطقة تابعة للجيش في أيدي قوات الدعم السريع.

وقال عبد الله "أؤكد على ما ذكره رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ... عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة متماسكة وصامدة ومنتصرة وموحدة خلف قيادتها".

كما أضاف أن "لا صحة إطلاقا لما يتم تداوله من إشاعات، وهي تعكس بؤس ومدى كذب وافتراء المليشيا المتمردة التي فشلت وستفشل تماما في تحقيق مقاصدها ومحاولتها النيل من البلاد والنيل من القوات المسلحة".

"أكاذيب"

وتابع المتحدث "القوات المسلحة موحدة وليست هنالك أي محاولات إنقلابية وليست هنالك أي منطقة سقطت".

وأضاف عبد الله أن ما تردد من تقارير عن سقوط بابنوسة ومنطقة سلاح المهندسين في أم درمان "كلها أكاذيب وكلها افتراءات وغير صحيحة تماما".

يذكر أن أخباراً انتشرت مطلع الشهر الجاري عن محاولة انقلاب في مدينة أم الدرمان واعتقال عشرات الضباط من الجيش الأمر الذي نفاه الجيش جملة وتفصيلاً.

حرب دامية

ويعيش السودان منذ منتصف أبريل الماضي (2023) على وقع حرب دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو. ولم تفلح كافة المحاولات والمساعي الدولية والإقليمية حتى الساعة في جعل طرفي النزاع يجلسان معاً من أجل حل الأزمة.

فيما تسببت المواجهات المستمرة بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.