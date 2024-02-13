اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من المؤتمر الصحافي مع العاهل الأردني (أب)
من المؤتمر الصحافي مع العاهل الأردني (أب)

بايدن: عدد كبير من القتلى المدنيين الأبرياء والأطفال في غزة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكد الرئيس الأميركي على ضرورة عدم إطلاق العملية العسكرية في رفح قبل وجود خطة مضمونة لحماية المدنيين.

البيت الأبيض: على إسرائيل أن تكون حذرة في أي عملية في رفح أميركا البيت الأبيض: على إسرائيل أن تكون حذرة في أي عملية في رفح

وأقر بايدن بعد لقائه العاهل الأردني الملك عبد الثاني، بسقوط عدد كبير من القتلى الفلسطينيين في غزة من المدنيين الأبرياء والأطفال.

كما كشف العمل على اتفاق تبادل يفضي إلى هدنة في غزة من 6 أسابيع.

بدوره قال العاهل الأردني إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيتسبب بكارثة إنسانية جديدة مطالبا بإطلاق نار فوري ورفع القيود على المساعدات الى القطاع.

ونقل الديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله القول خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن "لا يمكن أن نقف متفرجين وندع الوضع يستمر في غزة والحرب يجب أن تنتهي".

تهجير الفلسطينيين

وأضاف العاهل الأردني أن سبعة عقود من "الاحتلال والقتل والدمار أثبتت بصورة لا شك فيها أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون أفق سياسي، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بتهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة والضفة الغربية.

وتابع "من المهم التأكيد أيضا أنه لا يمكن القبول بالفصل بين الضفة الغربية وغزة"، محذرا من أن "التصعيد المستمر للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والقدس سيؤدي إلى فوضى في المنطقة بأكملها".

كما شدد ملك الأردن خلال المؤتمر على ضرورة أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تلقي الدعم المطلوب لتمكينها من القيام بدورها في غزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عجوزان يتنافسان على البيت الأبيض.. والناخبون قلقون عجوزان يتنافسان على البيت الأبيض.. والناخبون قلقون
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط