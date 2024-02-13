شولتس: تصريحات ترامب عن الناتو خطيرة وغير مسؤولة

بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها وهدد فيها بعدم ضمان حماية دول الناتو في مواجهة روسيا إذا لم تدفع حصتها، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "غير مسؤولة" و"خطيرة".

فقد أوضح شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيره البولندي دونالد توسك "أن التقليل من ضمان مساعدة دول حلف شمال الاطلسي غير مسؤول وخطير، ولا يخدم سوى مصالح روسيا".

وشدّد على أن أمن أوروبا يجب ألا يكون لعبة بيد أحد.

تصريحات صادمة

من جهته قال دونالد توسك إن تصريحات الرئيس الأميركي السابق كانت صادمة لنا جميعا "خصوصا لأولئك الذين لم يلاحظوا حقا أو لم يدركوا التهديد الحقيقي الذي نواجهه".

وأضاف "نحتاج حقا إلى التركيز على التعاون الكامل مع الولايات المتحدة، لكن أوروبا تحتاج أيضا إلى الاستثمار في أمنها".

وترامب الذي من المرجّح أن يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر، يوجّه بانتظام انتقادات لشركاء منضوين في حلف شمال الأطلسي على خلفية عدم إيفائهم بالتزاماتهم على صعيد النفقات العسكرية.

وخلال حملته الانتخابية هدّد ترامب مرارا بالخروج من التكتل في حال فوزه بالرئاسة.

وكان الرئيس الأميركي السابق، تحدث خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا، مساء السبت، عن خبرته مع أعضاء "الأطلسي". وقال راوياً ما حدث بينه وبين أحد زعماء الدول الأعضاء خلال اجتماع سابق حين كان رئيساً للبلاد "وقف رئيس دولة كبيرة وقال إذا لم ندفع الالتزامات المالية المقررة للحلف وتعرضنا لهجوم من قبل روسيا فهل ستحمينا؟". فأكد ترامب أمام ناخبيه أنه رد بكل صراحة قائلا: "إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلن أحميكم.. بل في الواقع سأشجع الروس على فعل ما يريدون!".

في حين أثارت تلك التعليقات انتقادات من قبل الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الذي اعتبر أن "أي إشارة إلى أن أعضاء الناتو لن يدافعوا عن بعضهم البعض يقوض أمن الحلف برمته ويعرض الجنود الأميركيين والأوروبيين للخطر".

كذلك دانت واشنطن تلك التصريحات، فضلا عن فرنسا وغيرها من الدول.