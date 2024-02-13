قناة إسرائيلية تزعم أن الجيش يتكتم على فيديو للسنوار وأسرته في أنفاق غزة
الفيديو سجلته كاميرا مراقبة أمنية عثر عليها الجيش الإسرائيلي داخل نفق في خان يونس
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أعلنت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن الجيش حصل على فيديو لزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق في خان يونس، قبل أن يغادرها بعدما علم أن مكانه قد انكشف.
وذكرت القناة أن السنوار، الذي خطط لهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، بدا في الفيديو وهو يسير ويوجه القتال ويقود القوات من ذلك النفق.
وأضافت القناة أن السنوار غادر النفق بعد أن أدرك أن مكان تواجده بات مهددا، وسط ملاحقة مستمرة من جانب الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت القناة أن زعيم حماس في غزة لم يتعرض للإصابة خلال الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خان يونس، بحسب ما كشف عنه الفيديو.
ولم ينشر الجيش الإسرائيلي الفيديو أو بيانا بشأنه حتى الآن.
وذكرت القناة 13 أن الفيديو وصل إلى الجيش الإسرائيلي أثناء فحص نفق استراتيجي، حيث تم العثور على كاميرا أمنية بها تسجيل للسنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله، وهي في حالة صحية جيدة.
ويقوم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) حاليا بتحليل متعمق لمقاطع فيديو زعيم حماس في غزة من أجل استخلاص معلومات جديدة.
وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم لا يعرفون متى تم تصوير الفيديو.
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