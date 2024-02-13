أرمينيا تعلن مقتل جنديين بأيدي القوات الأذربيجانية

أعلنت أرمينيا الثلاثاء مقتل جنديين بنيران القوات الأذربيجانية في منطقة سيونيك الجنوبية.

واندلعت حربان بين يريفان وباكو في 2020 وفي تسعينات القرن الماضي للسيطرة على إقليم ناغرونو كاراباخ الذي استعادته أذربيجان أخيرا في إطار هجوم خاطف العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار من أسلحة صغيرة باتّجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند (قرية)".

وأشارت إلى مقتل جنديين وإصابة عدد آخر بجروح.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن الجنود الأرمينيين فتحوا النار مرّتين في وقت متأخر الاثنين على قرية كوخانابي في منطقة تووز (شمال شرق)، وهو أمر نفته أرمينيا.

وفرّ كامل سكان كاراباخ الأرمن تقريبا باتّجاه أرمينيا بعدما سيطرت باكو على المنطقة، ما تسبب بأزمة لجوء.