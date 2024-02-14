الجيش الأوكراني يؤكد "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة القرم

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أنه "دمر" سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.





caesar kunikov السفينة المستهدفة لقطة من فيديو نشرته أوكرانيا عن استهداف السفنية لقطة من فيديو نشرته أوكرانيا عن استهداف السفنية

وقالت هيئة أركان الجيش عبر تلغرام "دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مع وحدات الاستخبارات العسكرية سفينة إنزال كبيرة، سيزار كونيكوف".

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على هذه المسألة لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيّرات أوكرانية "فوق مياه البحر الأسود".

وفي لقطات نشرتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تظهر كرة نار وأعمدة دخان تتصاعد ما بدا أنه سفينة.

وأضافت هيئة الأركان: "هاجمت مسيّرات بحرية هجومية من طراز ماغورا في5 سفينة العدو قبالة ساحل القرم المحتلة مؤقتا قرب مدينة ألوبكا".

هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يعلن فيها الجيش الأوكراني إغراق سفينة روسية في البحر الأسود. فقد نشرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مقطعا مصورا الأسبوع الماضي قالت إنه يظهر طائرات مسيرة بحرية تهاجم السفينة الحربية الروسية (إيفانوفيتس) المسلحة بصواريخ.

Ukrainska Pravda’s sources in GUR claim the Russian Tsesar Kunikov Project 775 landing ship was sunk by drones. A Russian channel claims the crew is alive. https://t.co/3ZCh0DR4Mfhttps://t.co/jLuYTVjjoqhttps://t.co/dGHAZ7XEXphttps://t.co/0j0rIbGNk1https://t.co/LNtuyoTi5W pic.twitter.com/bp9jIW5MZm — Rob Lee (@RALee85) February 14, 2024

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت تسع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقتي بلغورود وفورونيغ الروسيتين وكذلك فوق البحر الأسود.

وأضافت أن طائرتين مسيرتين أسقطتا فوق منطقة بلغورود وواحدة فوق منطقة فورونيغ. وتقع المنطقتان في جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا. بينما جرى تدمير ست طائرات مسيرة فوق البحر الأسود.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بلغورود على وسائل التواصل الاجتماعي إن امرأة نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح نتيجة الهجوم.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 غالبا ما تتعرض الأراضي الروسية لضربات وهجمات تشن بواسطة مسيّرات وتنسب إلى أوكرانيا.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الضربات على أراضي كل منهما. ويقول الجانبان إن هجماتهما الجوية، التي غالباً ما تكون بعيداً عن خط المواجهة، تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل.

على جبهة أخرى أفاد فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك اليوم الأربعاء أن روسيا شنت عدة هجمات صاروخية على بلدة سيليدوف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا ما أدى إلى إلحاق أضرار بمستشفى وتدمير عشرات الشقق السكنية وإصابة عدة أشخاص.

وذكر فيلاشكين على تطبيق تلغرام "تفيد التقارير بوجود ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، تحت أنقاض (من المستشفى)"، مضيفا أنه تم إجلاء 100 مريض إلى مستشفيات في بلدات مجاورة.

وتابع قائلاً إن الهجوم الذي وقع الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء ألحق أضرارا بجناح في المستشفى.

وأضاف فيلاشكين أن الهجوم تبع غارة على سيليدوف في وقت متأخر من أمس الثلاثاء دمرت 12 شقة في مبنى سكنى مكون من خمسة طوابق وأصابت أربعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان.