عباس يطالب حماس "بسرعة" إنجاز صفقة تبادل مع إسرائيل

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، حركة حماس إلى أن تنجز "بسرعة" صفقة تبادل في قطاع غزة، لتجنب "كارثة أخرى"، بحسب ما أوردت وكالة وفا الفلسطينية.

وقال عباس "نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".

وطالب عباس "الإدارة الأميركية والأشقاء العرب، بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة".

من ناحية أخرى توجه نحو مئة من أقارب الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة إلى لاهاي الأربعاء لتقديم شكوى ضد حركة حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، حسبما أعلن ممثلون عنهم.

وتُقدِّر إسرائيل أنّ نحو 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 29 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، من أصل نحو 250 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

ويواصل أهالي الأسرى الضغط على السلطات الإسرائيلية، بهدف التوصل إلى الإفراج عن أقاربهم المحتجزين منذ أكثر من أربعة أشهر.

وسمحت هدنة استمرت أسبوعاً في نوفمبر بإطلاق سراح 105 أسرى في مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.