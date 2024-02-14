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Palestinian President Mahmoud Abbas reads a statement as he meets French President Emmanuel Macron, in Ramallah, West Bank, October 24, 2023. French President Emmanuel Macron visited Israel on Tuesday, where he reaffirmed calls to prevent the war from expanding into Lebanon and the wider Arab world, and called for a decisive political process with the Palestinians for a viable peace. Christophe Ena/Pool via REUTERS
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الشرق الأوسط

عباس يطالب حماس "بسرعة" إنجاز صفقة تبادل مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني طالب الحركة بسرعة إنجاز صفقة الأسرى لتجنيب الفلسطينيين "ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها"

العربية.نت
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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، حركة حماس إلى أن تنجز "بسرعة" صفقة تبادل في قطاع غزة، لتجنب "كارثة أخرى"، بحسب ما أوردت وكالة وفا الفلسطينية.

وقال عباس "نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".

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وطالب عباس "الإدارة الأميركية والأشقاء العرب، بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة".

من ناحية أخرى توجه نحو مئة من أقارب الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة إلى لاهاي الأربعاء لتقديم شكوى ضد حركة حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، حسبما أعلن ممثلون عنهم.

وتُقدِّر إسرائيل أنّ نحو 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 29 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، من أصل نحو 250 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

ويواصل أهالي الأسرى الضغط على السلطات الإسرائيلية، بهدف التوصل إلى الإفراج عن أقاربهم المحتجزين منذ أكثر من أربعة أشهر.

وسمحت هدنة استمرت أسبوعاً في نوفمبر بإطلاق سراح 105 أسرى في مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

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