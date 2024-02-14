"الوضع معقد جدا".. القائد الجديد للجيش بأوكرانيا يزور الجبهة

أعلن القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، أنه زار المناطق الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية مع وزير الدفاع رستم أوميروف، حيث اعتبر أنّ الوضع على الأرض "معقّد للغاية ومتوتّر".

وقال سيرسكي عبر تطبيق "تليغرام"، إنّ "المحتلّين الروس يواصلون زيادة جهودهم كما يفوق عددهم" عدد القوات الأوكرانية، وذلك بينما تكافح أوكرانيا لتجديد صفوف جيشها وفيما لم تتلقَّ المساعدات العسكرية الأميركية التي تحتاجها البلاد لمواجهة الروس.









أولكسندر سيرسكي خلال زيارته للجبهة أولكسندر سيرسكي خلال زيارته للجبهة أولكسندر سيرسكي خلال زيارته للجبهة أولكسندر سيرسكي خلال زيارته للجبهة أولكسندر سيرسكي خلال زيارته للجبهة

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لمنع العدو من التقدّم في أراضينا وللحفاظ على مواقعنا". وتابع "نحن نتخذ كلّ الإجراءات الممكنة لتقليل خسائرنا وإنقاذ حياة جنودنا".

وجاء ذلك فيما أعلن الجيش الأوكراني، الأربعاء، "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، والتي كانت قد ضمّتها روسيا في العام 2014.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أمام الصحافة، إنّ "خسائر فادحة" لحقت بالبحرية الروسية في البحر الأسود، في إشارة إلى "النجاح الكبير" الذي حققته القوات الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي، إنّ "الأوكرانيين تمكّنوا من إلحاق خسائر فادحة بالبحرية الروسية في البحر الأسود"، من دون التعليق بشكل محدّد على السفينة الحربية الروسية "سيزار كونيكوف" التي أعلنت كييف الأربعاء أنّها دمّرتها.