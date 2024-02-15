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رفضت محكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، طلب إخلاء سبيل الأميركي البريطاني بول ويلان الذي أوقف في نهاية كانون الأول/ديسمبر في موسكو واتُهم بالتجسس. وقال قاضي محكمة ليفورتوفو في موسكو ديمتري برونياكين، إن استئناف الدفاع (من أجل إخلاء السبيل) رُفض، وذلك بحضور الأميركي البريطاني البالغ من العمر 48 عاماً الذي ظهر لأول مرة منذ توقيفه. وفي وقت سابق من اليوم، كان محامي ويلان أكد أنه كان يمتلك معلومات حساسة متعلقة بروسيا عند اعتقاله. وقال المحامي فلاديمير زيريبينكوف لوكالة أنباء روسية قبل جلسة الاستماع الثلاثاء، إن موكله اعتقل في فندق بموسكو وكان بحوزته معلومات تعد من أسرار الدولة. وأضاف أنه لا يعرف كيف حصل ويلان على هذه المعلومات أو ماذا كان يريد أن يفعل بها. وتم القبض على بول ويلان، وهو فرد سابق في مشاة البحرية الأميركية، في موسكو في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأثار القبض عليه تكهنات بأنه يمكن مبادلته بأحد الروس المحتجزين في الولايات المتحدة، مثل الناشطة في مجال الحق في حمل السلاح ماريا بوتينا، التي أقرت بالعمل كعميلة أجنبية في الولايات المتحدة. وتصل عقوبة تهمة التجسس في روسيا إلى السجن 20 سنة.
بول ويلان

أولوية عليا لبايدن.. قصة أميركي محبوس في روسيا بتهمة التجسس

دبي - العربية.نت
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أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصل هاتفيا بالمواطن الأميركي بول ويلان المحكوم عليه بالسجن في روسيا بتهمة التجسس، وأكد له أن واشنطن تعمل على الإفراج عنه.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، يوم الثلاثاء، إن بلينكن "أكد لبول ويلان أننا معه ولم ننسه وسنواصل العمل من أجل الإفراج عنه".

أولوية عليا لبايدن

وأشار إلى أن هذا كان ثالث اتصال من هذا القبيل.

وأكد ميلر أن الإفراج عن ويلان من "الأولويات العليا" ليس فقط بالنسبة لبلينكن، بل للرئيس الأميركي جو بايدن أيضا.

يذكر أن ويلان حكم عليه بالسجن 16 عاما في روسيا في عام 2020 بتهمة التجسس. وتعتبره الخارجية الأميركية "شخصا محتجزا بشكل غير قانوني"، وتبذل جهودا من أجل الإفراج عنه وعن الأسير الآخر إيفان غيرشكوفيتش المحكوم عليه بالسجن بتهمة التجسس أيضا.

لكن من هو ويلان؟

اعتقلت السلطات الروسية الأميركي بول ويلان، بتهمة التجسس، وتقول أسرته إنه كان في موسكو لحضور حفل زفاف صديق له.

ويحمل ويلان جنسية ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية أيرلندا. وولد في كندا لأبوين بريطانيين انتقلا إلى الولايات المتحدة في طفولته.

ويظهر سجله العسكري أنه انضم إلى مشاة البحرية عام 1994 بعد ست سنوات من بدء عمله كضابط شرطة في ميشيغان.

وعمل مديرا لتكنولوجيا المعلومات بشركة "كيلي سيرفيسز" في أوائل الألفية وقد تم نشره ضمن قوات مشاة البحرية لاحقا في العراق في عامي 2004 ثم 2006.

وخلال عمله في مشاة البحرية قام بأول رحلة إلى روسيا وهي الرحلة التي نشر تفاصيلها بموقعه الذي أغلق لاحقا، وكان قد كتب أنه قضى وقتا ممتعا وهو يستكشف موسكو وسان بطرسبورغ.

سرح لسوء سلوكه

وقد سرح من مشاة البحرية عام 2008 لسوء السلوك.

وتقول وثائق البنتاغون إن التسريح ارتبط باتهام بالسرقة، حيث اتهم باستخدام أرقام بطاقة الضمان الاجتماعي لشخص آخر في كتابة شيكات بدون رصيد.

واستمر ويلان في عمله بشركة كيلي سيرفيسز حيث رقي إلى منصب رفيع عام 2010.

وتضمنت مهامه في الشركة مسؤولية الأمن وإجراء التحقيقات وإبرام بعض الصفقات.

وترك الشركة عام 2016 ليصبح مديرا للأمن بشركة بورغوارنر لقطع غيار السيارات، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وتضمن دوره الإشراف على الأمن بمنشآت الشركة في ميشيغان وحول العالم. وقالت الشركة إنه لا يوجد لها منشآت في روسيا.

ومنذ زيارته الأولى لروسيا عام 2006 قام ويلان بعدة زيارات لاحقة، كما يتردد أن له حسابا على موقع التواصل الاجتماعي الروسي VKontakte المماثل لفيسبوك.

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