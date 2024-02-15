حزب الله يعلن مقتل 7 من عناصره في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني مقتل سبعة من عناصره في جنوب لبنان، اليوم الخميس، وذلك بعدما أعلن عن مقتل ثلاثة آخرين في ضربات إسرائيلية أمس.

وقال حزب الله في بيانات مقتضبة، إن القتلى هم علي محمد الدبس من بلدة بلاط، وحسن إبراهيم عيسى من بلدة حومين التحتا، وحسين أحمد عقيل من بلدة الجبين، وحسين علي نور الدين من بلدة خربة سلم، وناصر أحمد سعد من بلدة عيتا الجبل.

كما أعلن الحزب في بيانين منفصلين، مساء اليوم، مقتل عنصرين آخرين هما عبد الكريم محمد علي سمحات من بلدة عيناثا، وعباس علي مهدي من بلدة العيشية.

"قائد مركزي"

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الدبس "قائد مركزي" في قوة الرضوان التابعة للحزب، كما وصف عيسى بأنه نائبه.

وأضاف أن عنصرا آخر قتل معهما في الغارة التي شنتها طائرة مقاتلة على مبنى عسكري لحزب الله في مدينة النبطية.

إلى ذلك ذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان، أن الدبس "قاد وخطط العديد من الاعتداءات" ضد إسرائيل خاصة خلال فترة الحرب.

وقال البيان إن طائرات مقاتلة هاجمت في الساعات الأخيرة مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة بليدا، ومبنى آخر في منطقة مارون الراس.

غارات إسرائيلية

يشار إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مناطق في جنوب لبنان، الخميس، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات تركزت على وادي السلوقي ومجدل سلم وحولا والحجير.

وقال حزب الله اللبناني إنه قصف موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا بالجنوب. وأضاف في بيان أن مقاتليه استهدفوا "التجهيزات التجسسية" في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وأصابوها "إصابة مباشرة".