فيديو يوثق انتشال طفل من تحت الأنقاض جنوب لبنان

يخيم القلق والحذر الشديد على طول حدود لبنان الجنوبية وفي مختلف قرى وبلدات الجنوب، خاصة بعد القصف الإسرائيلي، الذي استهدف شقة سكنية في مدينة النبطية.

فقد قتل 7 مدنيين في الغارة التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء.

إنقاذ طفل من تحت الأنقاض حياً

فيما تمكنت فرق الإغاثة بعيد منتصف الليل من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض حياً، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين، وفق صحيفة "النهار". وقد وثق فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عملية الإنقاذ.

وفور انتشاله نُقل الطفل، الذي يعاني من إصابات بالغة إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، قد أفادت بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على "شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طبقات" في النبطية.

منع اندلاع صراع أشمل

يذكر أن المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تستمر بشكل شبه يومي منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الفائت.

إلا أنها بدأت تتوسع مؤخراً لتصل إلى العمق اللبناني. فقد طالت ضربات إسرائيلية أمس أيضاً عدة بلدات لبنانية، بينها الصوانة وعدشيت وصليا والشهابية، يبعد بعضها عن الحدود مسافات تصل إلى 25 كيلومتراً.

وأدى قصف منزل في الصوانة إلى مقتل 3 مدنيين، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

أتى ذلك بعد مقتل جندية في شمال إسرائيل، جراء صاروخ أطلق من الجانب اللبناني.

يشار إلى أن الجهود الدولية تتكثف لمنع اندلاع صراع أشمل، وترتيب الوضع الحدودي بين البلدين، بعدما بات مرتبطاً عضوياً بالحرب الدائرة في غزة والتي دخلت شهرها الخامس.