قال القيادي في حركة فتح منير الجاغوب في مقابلة مع العربية، إن هناك تحركًا عربيًا بقيادة السعودية لوقف الحرب في غزة. وأشار الجاغوب إلى أن المملكة تخوض حوارًا مع الولايات المتحدة حول هذا الشأن، مؤكدا أن هناك اتفاقاً على إدارة السعودية للجهود العربية حول غزة.

وفي مقابلة له ضمن برنامج البعد الآخر والتي ستُبَث يوم السبت المقبل، قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية ليست طرفاً محايدا فيماً يجري في غزة، مشيرا إلى أن حركة فتح تبذل جهدا كبيرا على الصعيدين العربي والغربي للضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب على غزة ..

القيادي في فتح منير الجاغوب لـ #العربية: نعمل على خلق أجواء مناسبة لتشكيل حكومة كفاءات#غزة pic.twitter.com/ziZeaEIFFS — العربية (@AlArabiya) February 14, 2024

وقبل أسبوع، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عقب اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق الوثيق مع السعودية للمضي قدماً نحو إقامة دولة فلسطينية مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الجانبين بحثا الجهود الرامية لوضع نهاية للأزمة في غزة "تحقق سلاما وأمنا مستداماً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وتفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، حذرت السبت، من تداعيات اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، واصفة ذلك بأنه أمر بالغ الخطورة.

وأضافت الخارجية في بيان أنها تؤكد على ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً، لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة "يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

وأوضح البيان أن رفح باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين "الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح"، مؤكداً رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً، ومجدداً مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، تتجه الأنظار إلى رفح، حيث يحتشد أكثر من مليون نازح فرّوا من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع المحاصر.