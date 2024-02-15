نتنياهو عن دولة فلسطينية: ليس هذا وقت توزيع الهدايا

علق متحدث في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ذكر أن الولايات المتحدة تتقدم بخطط لإقامة دولة فلسطينية.

وقال الخميس إن "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن توزيع الهدايا للفلسطينيين".

كما أضاف أن إسرائيل لا تزال في الفترة التي تلت هجوم 7 أكتوبر.

جدول زمني محدد

يشار إلى أن "واشنطن بوست" كانت أفادت بوقت سابق، الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، لإعداد خطة لما بعد الحرب للمنطقة، ستتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإقامة دولة فلسطينية، وفق رويترز.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية إن أي مبادرة سياسية لا تبدأ بوجود دولة فلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة "محكوم عليها بالفشل".

هجوم السابع من أكتوبر

يذكر أن حركة حماس شنت في السابع من أكتوبر الماضي هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصاً، حسب حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

كما احتُجز خلال الهجوم حوالي 250 شخصاً رهائن ونُقلوا إلى غزة، وأطلق سراح 105 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. ووفقاً لإسرائيل، لا يزال 130 منهم في غزة، ويُعتقد أن 29 منهم لقوا حتفهم.

فيما ردت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28663 شخصاً في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.