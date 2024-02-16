الجيش السوداني: أنجزنا المرحلة الأولى من تطهير أم درمان

نقل الإعلام العسكري السوداني عن رئيس هئية أركان الجيش الفريق أول محمد عثمان الحسين قوله، اليوم الجمعة، أن الجيش أنجز المرحلة الأولى مما وصفها بخطة "تطهير" مدينة أم درمان من قوات الدعم السريع.

وذكر الإعلام العسكري أن رئيس الأركان أرسل اليوم برقية إلى قوات الجيش في منطقتي كرري شمال أم درمان والمهندسين جنوبا، يهنئهم فيها بهذا "النصر وإنجاز المرحلة الأولى والصعبة".

كما نشر الجيش اليوم عبر فيسبوك مقاطع مصورة قال إنها تُظهر "تقدم قوات سلاح المهندسين في مناطق شمال أم درمان، حيث تم تدمير مركبات العدو وقتل العشرات".

معارك ضارية

وتشهد أحياء وسط مدينة أم درمان منذ أيام معارك ضارية بين الطرفين في محيط سوق أم درمان والسوق الشعبية، حيث يسعى الجيش إلى فرض حصار على قوات الدعم السريع التي تتمركز بالقرب من هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني بوسط المدينة.

يذكر أن القتال اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل/نيسان الماضي (2023) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.