الخزانة الأميركية: العقوبات على الحوثيين دخلت حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحوثيين بسبب علاقتهم بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر دخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.

وكانت الحكومة الأميركية قالت الشهر الماضي إنها ستعيد إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية في مسعى لوقف الهجمات على حركة الشحن الدولي، وفق رويترز.

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إصابة سفينة بضائع بريطانية

يشار إلى أنه بوقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية إصابة سفينة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس بأضرار طفيفة في خليج عدن نتيجة استهدافها بصاروخ انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية في بيان، إن أي إصابات لم تقع بين أفراد السفينة وإن الأضرار بسيطة للغاية، مضيفة أن السفينة واصلت رحلتها.

ضربات أميركية

إلى جانب ذلك أكدت أن قواتها نفذت ضربتين دفاعاً عن النفس، مساء أمس الخميس، استهدفت فيهما 3 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

فيما ذكر الإعلام الحوثي أن الطيران الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وغارتين على منطقة الجبانة باليمن.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس استهداف سفينة بريطانية، أثناءَ إبحارِها في خليج عدن، بصواريخ بحرية.

أكثر من 40 هجوماً

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، شن الحوثيون أكثر من 40 هجوماً بالمسيرات والصواريخ على السفن التجارية، بحجة توجهها إلى إسرائيل، أو عودة ملكيتها لجهات إسرائيلية.

كما حاولوا استهداف سفن أميركية أيضاً، ما دفع الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا إلى ضرب عشرات المواقع في اليمن بشكل متكرر، ملوحة بالمزيد.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.

كذلك فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، التي دخلت شهرها الخامس، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.