بعد انسحابها من إيكواس.. اتحاد يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر

بعد إعلانها الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، ذكرت وزارة خارجية مالي أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعتزم المضي قدما في إنشاء اتحاد.

وخلال اجتماع في واغادودو عاصمة بوركينا فاسو، أمس الخميس، أكد ثلاثة وزراء من تلك الدول الالتزام المشترك بالانسحاب من إيكواس بلا تأخير ومواصلة التعاون بموجب اتفاق معروف بتحالف دول الساحل.

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كما ذكرت وزارة خارجية مالي في منشور عبر الإنترنت أن الدول الثلاث "أكدت التزامها بالمضي قدما بحزم في عملية تنفيذ تحالف دول الساحل وإنشاء اتحاد بين الدول الثلاث".

لا تفاصيل

فيما لم تكشف الدول تفاصيل حول كيفية عمل الاتحاد المقترح أو مدى تقارب التنسيق المزمع بينها في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في مكافحتها لوقف معركة مستمرة منذ عقد مع متمردين متشددين أدت لزعزعة استقرار تلك المنطقة.

وأعلنت الدول المتجاورة في منطقة الساحل الفقيرة في يناير كانون الثاني أنها ستنسحب من (إيكواس)، وهو قرار حثتهم المجموعة على إعادة النظر فيه محذرة من المصاعب الإضافية التي ستحدث نتيجة لهذا الانسحاب.