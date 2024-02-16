زوجة البغدادي: داعش انتهى ولن تقوم له قائمة

كشفت أسماء محمد، زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، تفاصيل عن أخطر إرهابي في العقد الماضي، كما فضحت أسرار التنظيم في مقابلة حصرية بثتها "العربية"، أمس الخميس.

زوجة زعيم داعش لــ #العربية: تنظيم #داعش انتهى ولن تقوم له قائمة بعد اليوم.. وعلى النساء أن يتعظن من الكم الهائل من الأرامل والأيتام pic.twitter.com/TCeNVN89RI — العربية (@AlArabiya) February 15, 2024

وعند سؤالها عن رسالتها إلى النساء في مخيم الهول ومخيمات أخرى، واللاتي مازلن يؤمن بفكر التنظيم، أجابت قائلة إن "هذا التنظيم تاريخ أسود وانتهى".

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وأضافت أن "على النساء أن يثقفن أنفسهن أكثر وألا ينجرن خلف هذا الحلم والوهم"، وتابعت "هذا التنظيم انتهى، وأعتقد أنه لن تقوم له قائمة بعد اليوم".

كذلك أشارت إلى أن على النساء أن ينظرن إلى الجيل القادم وسط كم هائل من الأطفال الأيتام.

وكانت أسماء التي تزوجت عام 1999 بإبراهيم كشفت في مقابلتها أن زوجها اعتقل من قبل القوات الأميركية، من دون سبب في 2004.

"أفكاره تغيرت بعد السجن"

كما أوضحت أن أفكاره تغيرت بشكل تام بعد سنتين من خروجه من السجن. ولفتت إلى أن حياتها معه لم تكن مستقرة منذ عام 2008.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً "خلافته" المزعومة حينها، كان قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلن حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوس من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.