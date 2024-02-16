زيلينسكي في برلين وباريس.. طالباً طائرات وأنظمة دفاع

مع تعثر الهجوم المضاد الذي نفذته قواته ضد روسيا منذ أشهر، وتناقص الدعم المادي الغربي، توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى برلين اليوم الجمعة، ومن ثم فرنسا لتوقيع اتفاقات أمنية ثنائية، والدعوة إلى زيادة الدعم العسكري لبلاده التي تعاني صعوبة في مواجهة القوات الروسية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر "العربية/الحدث" في بروكسل عن الضمانات الأمنية التي ستوفرها كل ألمانيا وفرنسا.

إذ أفادت بأن باريس ستزود كييف بطائرات الميراج وأنظمة الدفاع الجوي.

فيما ستوفر برلين أنظمة الدفاع الجوي - ألمانية الصنع. كما تخطط لدعمها بما قيمته 8 مليارات يورو هذا العام.

50 مليار يورو

وأضافت المصادر أن بريطانيا أعلنت في يناير عن اتفاقها مع كييف على تزويدها بأنظمة الدفاع الجوي لمدة 10 سنوات، موضحة أن العتاد البريطاني سيشمل صواريخ "ستورم شاداو" ومئات آلاف قذائف المدفعية بقيمة 2.9 مليار يورو في السنة.

كما أردفت أن الاتحاد الأوروبي ككل وافق على رصد 50 مليار يورو لدعم الموازنة الأوكرانية، ففي الأعوام الأربعة المقبلة ستصل المساعدات العسكرية الأوروبية التي تقدمها دول الاتحاد لكييف إلى 22 مليار يورو في 2024.

كافية.. ولكن

إذاً تبقى مشكلة زيلينسكي الآن مع الكونغرس الأميركي، حيث يعطل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب صفقة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار، وفق مراسل "العربية/الحدث".

يشار إلى أن الضمانات الأوروبية ستكون كافية لدعم أوكرانيا في الأعوام القليلة المقبلة، غير أنها تظل دون اعطائها العضوية الكاملة في حلف الناتو.

تأتي جرعة الدعم هذه فيما يعاني الجيش الأوكراني من نقص في الذخيرة الحيوية على الرغم من كافة المساعدات التي قدرت بالمليارات والتي أغدقتها الدول الغربية عليه منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عامين.

لاسيما بعد أن نفدت الإمدادات التي أرسلتها الولايات المتحدة، أكبر مزود للأسلحة في البلاد، وعرقل خلاف بين البيت الأبيض وبعض أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين الموافقة على حزمة مساعدات جديدة.