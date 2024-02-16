سوناك لنتنياهو: التفاوض على هدنة في غزة أولوية فورية

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن التفاوض على هدنة إنسانية في قطاع غزة هو "أولويّة فورية"، وفقا لداونينغ ستريت.

وتحدّث سوناك هاتفيا مع نتنياهو بعد الظهر و"أكد مجددا أن الأولوية الفورية يجب أن تكون التفاوض على هدنة إنسانية للسماح بالإفراج الآمن عن الأسرى وتسهيل تسليم مزيد من المساعدات إلى غزة، بما يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم على المدى الطويل"، حسبما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني.

ضمان وصول المساعدات

كما أضاف المتحدث "رئيس الوزراء قال إن المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين في غزّة والأثر الإنساني الذي يُحتمل أن يكون مدمّرا للتوغل العسكري في رفح" الواقعة في الطرف الجنوبي لقطاع غزة.

وأضاف سوناك أنه "يجب بذل مزيد من الجهود" لتخفيف القيود المفروضة على إمدادات المساعدات وضمان وصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في كل أنحاء قطاع غزة.

جاءت هذه المحادثة الهاتفية بعد أن شنت إسرائيل موجة جديدة من الهجمات الدامية على الجزء الجنوبي من القطاع الفلسطيني الخميس.

8 قتلى بقصف على رفح

وقالت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، إن عدد القتلى في قصف نفذته طائرات إسرائيلية على مربع سكني في حي النصر شمال رفح اليوم الجمعة قد ارتفع إلى 8.

كذلك ذكرت الوكالة أن القصف أصاب منزلي عائلتي جودة زعرب في شمال المدينة التي تقع في أقصى جنوب قطاع غزة.

وأشارت الوكالة أيضا إلى قصف مدفعية إسرائيلية شرق مدينة بيت حانون في شمال القطاع، إضافة لدوي انفجارات سمع في شمال غزة.

وذكرت وكالة شهاب أيضا أن دوي انفجار سُمع في مدينة خان يونس، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية منذ أكثر من 130 يوما.

وقالت الوكالة أيضا إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة بين مدينتي خان يونس ورفح.