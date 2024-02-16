مقتل 2 بإطلاق نار في محطة حافلات جنوب إسرائيل

أعلنت متحدثة باسم مستشفى كابلان جنوب تل أبيب، الجمعة، مقتل شخصين بإطلاق نار في كريات ملاخي جنوب إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 4 آخرون أصيبوا "عندما فتح مسلح النار في محطة حافلات مزدحمة" بالقرب من بلدة كريات ملاخي عند تقاطع طرق المسمية، وفق فرانس برس.

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"تحييد" المشتبه به

كما صرح المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لإذاعة الجيش أن مشتبهاً به أطلق النار على الناس في محطة للحافلات هناك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

كذلك أضاف أنه تم "تحييد" المشتبه به، من دون تقديم تفاصيل عن حالته، حسب رويترز.

وأردف ليفي أن رئيس الشرطة في الطريق إلى مكان الحادث للتحقق من طبيعة الواقعة.

كما حث السكان على عدم الاقتراب من المنطقة، بينما تمشط الشرطة مكان الحادث بحثاً عن ضالعين آخرين محتملين في تنفيذ الهجوم.