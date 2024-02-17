البرهان: لا مجال للحديث مع الدعم السريع إلا بعد انتهاء الحرب

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن "معركة الكرامة مستمرة حتى هزيمة قوات الدعم السريع ومن عاونها".

وفي كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاة في شندي بولاية نهر النيل في شمال السودان، قال البرهان إن الجيش السوداني لن يترك السلاح "إلا بعد القضاء على المتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

لا حديث إلا بعد انتهاء الحرب

كما دعا البرهان قوات الدعم السريع "للاحتكام إلى صوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم".

وأضاف "طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون، فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة".

ولاية الجزيرة

يذكر أن قوات الدعم السريع أحكمت سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول 2023 عقب انسحاب الجيش منها بعد معارك استمرت أياما، وتسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وإقليمي كردفان ودارفور في غرب السودان.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.