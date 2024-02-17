انضمام أوكرانيا الآن للناتو يعني حربا عالمية ثالثة.. إيطاليا تحذر

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم السبت، إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي وأيضا في حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أنه لا يمكنها الانضمام للحلف وهي لا تزال تخوض حربا مع روسيا.

"مستحيل الآن"

وأضاف تاياني في مؤتمر ميونيخ للأمن "الرسالة إلى روسيا واضحة للغاية: أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سنعمل على أن تكون أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي".

"يعني حربا عالمية ثالثة"

لكنه أوضح أن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي مستحيل وهي لا تزال عالقة في صراع عسكري مع روسيا.

وتابع "علينا أن نكون حذرين للغاية"، لأن خوض عضو في الحلف حربا مع روسيا "يعني حربا عالمية ثالثة".

لا مؤشرات إيجابية لأوكرانيا

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" جوليان سميث، قد قالت الثلاثاء الماضي إنها لا تتوقّع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمّة المقبلة التي ستعقد في يوليو المقبل.

وأضافت سميث في إفادة صحافية بأنها تعتقد بأن القمة التي ستعقد هذا العام في واشنطن ستعطي "مؤشرا يدل على أن التحالف يواصل التقارب مع أوكرانيا وعلى أننا نتّخذ خطوات ملموسة لكي نشكل جسرا بين الوضعية التي نحن فيها حاليا والعضوية الكاملة".

"ستصبح يوما ما عضوا"

وجدّدت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" العام الماضي التشديد على موقفها الثابت والذي تؤكد فيه أن كييف ستصبح يوما ما عضوا في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، من دون تحديد إطار زمني.

يذكر أن أوكرانيا قدمت طلبا للحصول على عضوية الناتو في سبتمبر 2022. وخلال قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو 2023 أكد الحلف على قبول أوكرانيا بعد أن يتم تنفيذ "كافة الشروط المطلوبة".