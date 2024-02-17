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من هضبة الجولان المحتل (فرانس برس)
من هضبة الجولان المحتل (فرانس برس)

ردا على قصف الجولان.. إسرائيل تستهدف مواقع بريف درعا

دبي - العربية.نت
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قصفت إسرائيل مواقع في ريف درعا مساء الجمعة، رداً على إطلاق مجموعات مسلحة صواريخ على الجولان.

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وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما وصفها بمجموعات مسلحة موالية لحزب الله اللبناني في ريف درعا الغربي استهدفت مواقع للقوات الإسرائيلية في الجولان بصواريخ كاتيوشا.

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كذلك أضاف أن القوات الإسرائيلية "ردت بقصف صاروخي لمكان انطلاق الصواريخ"، مشيرا إلى أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

منذ بدء النزاع عام 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت أهدافا للجيش السوري وأخرى لميليشيات بينها حزب الله اللبناني.

تصعيد إسرائيلي

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها الأراضي السورية منذ شن حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر تصديها لما تصفها بمحاولات طهران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.

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