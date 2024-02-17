"موت مفاجئ".. موسكو تكشف لوالدة نافالني سبب وفاته

فيما التزمت روسيا الصمت على المستوى الرسمي غداة وفاة المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني في السجن، بعدما رفضت اتهامات الغرب للرئيس فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن هذه الوفاة، أبلغت والدة المعارض الراحل سبب موته.

فقد كشف إيفان جدانوف، حليف المنتقد الشرس لبوتين، بتغريدة على منصة إكس، اليوم السبت، أنه جرى إبلاغ والدة نافالني، ليوميلا نافالنايا، ومحاميه في المستعمرة العقابية بأنه توفي بسبب "متلازمة الموت المفاجئ".

جثته لم تكن في المشرحة

أتى ذلك بعدما أعلنت متحدثة باسم نافالني في وقت سابق اليوم أن سبب الوفاة لم يتحدد بعد. وقالت كيرا يارميش إن جثته ليست في المشرحة ببلدة سالخارد القربية من المستعمرة العقابية، التي توفي فيها أمس الجمعة.

كما ذكرت أن والدة نافالني ومحاميه زارا المشرحة ليجداها مغلقة على الرغم من تأكيد المستعمرة العقابية أنها تعمل وأن جثته موجودة فيها.

وكانت أم السجين الراحل قالت في تعليق على فيسبوك، مساء أمس الجمعة"رأيتُ ابني في 12 من الشهر الجاري (فبراير 2024) في المستعمرة الجزائيّة، التقينا هناك وكان في صحة جيدة، ومبتسماً".

يشار إلى أن آخر ظهور لأشرس منتقدي الفساد في روسيا كان قبل يوم واحد من وفاته، إذ شارك نافالني عبر الفيديو يوم الخميس (15 فبراير 2024) في جلستي استماع أمام محكمة في منطقة فلاديمير، ولم يشكُ حينها من حالته الصحّية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي".

وكان الرجل البالغ من العمر 47 عاماً والذي يقضي حكماً بالحبس لمدة 19 عاماً بتهم التطرف والإرهاب، نقل في ديسمبر الماضي (2023) من سجنه السابق في منطقة فلاديمير بوسط روسيا إلى مستعمرة جزائية كناية عن "نظام خاص" وهو أعلى مستوى أمني بالسجون الروسية، في الدائرة القطبية الشمالية.

فيما انتقد حلفاؤه قرار نقله إلى بلدة "خارب" التي تبعد حوالي 1900 كيلومتر شمال شرقي موسكو، معتبرين أنها محاولة أخرى لإجباره على الصمت.