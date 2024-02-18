الجيش الأردني يقتل 5 مهربي مخدرات قادمين من سوريا

أعلن الجيش الأردني، مقتل 5 مهربي مخدرات قادمين من سوريا وضبط كميات كبيرة من المخدرات، خلال اشتباكات جرت فجر اليوم الأحد.

وصرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأحد ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.



وأسفرت العملية عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

• اجتماع عربي

وعقد يوم أمس في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع على ‏مستوى وزراء داخلية العراق وسوريا ولبنان، بالإضافة للأردن ‏لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها، والتي باتت تؤرق المنطقة كلها بسبب تداعياتها على الشباب.

وبحث الاجتماع تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي.

كما بحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وحضر الاجتماع، الذي يعقد في عمّان، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

• خلية اتصال رباعية

وعقب انتهاء الاجتماع، قال وزير الداخلية الأردني، إن الوزراء قرروا تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبو إليها.

• ميليشيات تنشط عند الحدود السورية

ويعاني الأردن منذ انسحاب روسيا من الجنوب السوري من تهريب المخدرات عبر أشخاص وميليشيات عبر الحدود السورية الأردنية، حيث قرر الجيش الأردني تغيير قواعد الاشتباك والتحول من حالة الدفاع إلى الهجوم لكل شخص يحاول الاقتراب من الحدود.

ويعلن الأردن بشكل مستمر عن إحباط تهريب مخدرات وأسلحة وذخائر قادمة من سوريا، وبأساليب مختلفة ابتداءً بالنقل الفردي عبر "الحمالة" وصولاً إلى طائرات الدرون.

حيث أعلن الأردن مؤخراً ضبط 12 مهرباً وقتل 5 آخرين في عملية اشتباك استغرقت أكثر من 12 ساعة بين قوات حرس الحدود الأردنية والمهربين.