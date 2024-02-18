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رئيس المجلس الأوروبي يتفقد اللاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية
لاجئون أوكرانيون (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا تمدد "فترة السماح" للاجئين الأوكرانيين

تشير الأقارم الرسمية إلى أن هذا التمديد سيستفيد منه أكثر من 283 ألف أوكراني كما أن الحكومة قدمت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني من الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي

العربية.نت
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أعلنت وزارة الداخلية البريطانية تمديد فترة بقاء الأوكرانيين في المملكة المتحدة 18 شهرا إضافيا مع اقتراب مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا.

واعتبارا من أوائل العام المقبل 2025 سيتمكن جميع الأوكرانيين الموجودين في المملكة المتحدة بموجب أحد برامج التأشيرة الخاصة للأوكرانيين من التقدم للإقامة لمدة 18 شهرا إضافيا وسيستمرون في التمتع بنفس الحقوق في العمل والرعاية الصحية والتعليم طوال فترة إقامتهم، وهذا يعني أن حاملي التأشيرات الأولى يمكنهم البقاء في المملكة المتحدة حتى سبتمبر 2026.

وتشير الأقارم الرسمية إلى أن هذا التمديد سيستفيد منه أكثر من 283 ألف أوكراني، كما أن الحكومة قدمت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني من الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي.

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وجاء في بيان صادر عن وزير الهجرة توم بورسلاف أن مخطط تمديد التأشيرة الجديد يوفر اليقين والطمأنينة لأوكرانيين في المملكة المتحدة بشأن مستقبلهم مع استمرار الحرب في بلدهم وسيستمر في توفير ملاذ آمن لأولئك الفارين من الصراع.

ومنذ بدء الحرب سهلت الحكومة البريطانية استقبال اللاجئين الأوكرانيين ضمن برنامجين، أما بالانضمام إلى أحد أفراد أسرهم الموجودين في المملكة المتحدة أو من خلال توفير البريطانيين الإقامة للفارين من الحرب مع اقتراب دخول عامها الثالث.

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