تجدد القصف على خان يونس.. غارات عنيفة شرق رفح

تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.

فيما لم ترد على الفور تفاصيل عن الأماكن التي تم قصفها في خان يونس، في ظل سعي إسرائيل لإحكام السيطرة عليها والانتقال إلى المرحلة التالية من عمليتها العسكرية في قطاع غزة بالتوجه جنوبا إلى رفح، بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.

غارات عنيفة شرق رفح

إلى ذلك فتحت زوارق حربية إسرائيلية النار وأطلقت قذائف مدفعية في بحر رفح وعلى شاطئها جنوب قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي استهدف مناطق شرق رفح بقصف عنيف.

مقتل 66 شخصاً

إلى ذلك ذكر تلفزيون فلسطين أن 66 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بوسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح يوم السبت.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل ما زالت تعتقل 12 شخصا من طواقمها، منهم سبعة اعتقلوا من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع.

وأبدت الجمعية قلقها على سلامة أفراد طواقمها المعتقلين، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة في قطاع غزة.

اعتقالات في مجمع ناصر

في موازاة ذلك قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا كبيرا من طاقم مجمع ناصر الطبي بينما كانوا يؤدون عملهم.

ولم تكشف وزارة الصحة عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم يوم الخميس المجمع الطبي الذي أنشئ قبل ما يزيد على 60 عاما في قلب خان يونس بقطاع غزة، وتسبب انقطاع الكهرباء في المستشفى في وفاة ما لا يقل عن خمسة مرضى ممن بقوا في العناية المركزة يوم الجمعة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية إلى 28858 بالإضافة إلى 68677 مصابا.