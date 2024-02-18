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FILE PHOTO: Estonia's Prime Minister Kaja Kallas attends a joint press conference with France's President Emmanuel Macron at the Elysee Palace in Paris, France, Oct. 18, 2023. Christophe Ena/Pool via REUTERS//File Photo
رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس
روسيا و بوتين

رئيسة وزراء إستونيا: روسيا تحاول ترهيبي.. ولست خائفة

روسيا كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق كايا كالاس بتهمة تدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفيتية

العربية.نت
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وصفت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس اليوم الأحد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها روسيا بحقها بأنها مجرد محاولة لترهيبها، وذلك وسط تكهنات بأنها قد تشغل منصباً رفيعاً في الاتحاد الأوروبي.

وتؤيد إستونيا، التي كانت تحت حكم موسكو إبان الاتحاد السوفييتي وهي الآن عضو بالاتحاد الأوروبي وبحلف الأطلسي، أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وتُعد كالاس من أشد المعارضين لروسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عامين تقريباً.

ووضعت الشرطة الروسية كالاس وعدداً من الساسة الآخرين في منطقة البلطيق على قائمة المطلوبين لديها في 13 فبراير بتهمة تدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفيتية.

تدمير نصب تذكاري سوفيتي في إستونيا
تدمير نصب تذكاري سوفيتي في إستونيا

وقالت كالاس لوكالة "رويترز" في مقابلة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "يهدف هذا (القرار) إلى ترهيبي وإجباري على عدم اتخاذ قرارات".

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وأضافت: "لكن هذا هو نهج روسيا. لا يوجد ما يثير دهشتنا ولسنا خائفين".

ووضع ساسة من البلطيق على قائمة المطلوبين الروسية يعني أنهم مهددون بالاعتقال فقط إذا عبروا إلى داخل روسيا.

وأدى الدور الكبير الذي تلعبه كالاس في دفع الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهود لدعم أوكرانيا إلى تكهنات في بروكسل بأنها قد تتولى دوراً بارزاً بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة للاتحاد الأوروبي في يونيو، قد يكون منصب مسؤول السياسة الخارجية.

وقالت كالاس إن هذه التكهنات ساهمت كذلك في قرار روسيا وضعها على قائمة المطلوبين.

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