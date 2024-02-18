فيديو يظهر إعدام روسيا أسيرَي حرب أوكرانيَيْن.. كييف تحقق

اتهم الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، روسيا بإعدام أسيرَي حرب أوكرانيين رمياً بالرصاص في شرق البلاد.

وقالت القوات البرية الأوكرانية على تلغرام صباح الأحد: "أظهر الروس من جديد موقفهم تجاه القانون الإنساني الدولي بإطلاق النار على أسيرَي حرب أوكرانيَيْن".

ونشرت مقطع فيديو قصيراً بالأبيض والأسود تم تصويره من خلال مسيرة، أظهر عسكرياً يطلق النار على جنديين قريبين جداً منه في خندق واحد بدون أن يبديا أي مقاومة.

ولم يتم التحقق بشكل مستقل من صحة هذا الفيديو أو موقع تصويره.

ولم تشر القوات البرية بالتحديد إلى مكان وقوع هذه الحادثة، واكتفت بالقول إنه في قطاع "خورتيتسيا" الذي يضم خاركيف ولوغانسك وجزءا من دونيتسك، ولكن ليس مدينة أفدييفكا التي سيطر عليها الجيش الروسي السبت بعد أشهر من القتال العنيف.

وفي وقت سابق، أكدت قناة تليغرام "ديب ستيت" القريبة من الجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي أعدم ستة جنود أوكرانيين، بينهم جريحان، رمياً بالرصاص، في موقع بجنوب أفدييفكا، الخميس.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، أنها فتحت تحقيقا في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على 6 جنود أوكرانيين غير مسلحين في مدينة أفدييفكا، واثنين في قرية بنفس المنطقة، بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال مكتب المدعي العام في منطقة دونيتسك على قناته بتطبيق تليغرام: "فتحنا تحقيقا في إطلاق النار على أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين في أفدييفكا وفيسله".

وأشار ممثلو الادعاء إلى معلومات بشأن "إعدام 6 أسرى" في موقع في أفدييفكا حيث كانوا يعانون من إصابات خطيرة وينتظرون الإجلاء. وأضافوا أن المعلومات نشرت على تليغرام وذلك من دون توضيح مصدرها.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقتل أسرى حرب منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وفي مارس 2023، تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر إعدام جندي أوكراني أسير رمياً بالرصاص بعد أن قال: "المجد لأوكرانيا".

وذكّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حينها أنها "وثقت العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي ضد أسرى الحرب، بينها إعدامات تعسفية لأسرى حرب روس وأوكرانيين".