قصف متبادل في دونيتسك.. وأوكرانيا تسقط مسيرات وطائرة حربية

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية أسقطت 12 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز "كيه. إتش-59" وطائرة قاذفة مقاتلة من طراز "سوخوي-34".

وأضاف أوليشوك في منشور عبر تطبيق تلغرام: "أريد أن أشكر وحدات القوات الجوية على عملها القتالي الناجح!.. يوماً سعيداً للجميع!".

من جهته، أفادت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المقاطعة 32 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مطلقة 109 قذائف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 6 آخرين، بينهم طفلان.

من جهتها، قالت السلطات الأوكرانية في دونيتسك إن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ على المدينة. وكتب حاكم دونيتسك على مواقع التواصل "انتشل رجال الإنقاذ جثة امرأة مولودة عام 1977 من تحت الأنقاض"، وأضاف لاحقا أنه تم العثور أيضا على جثة رجل يبلغ 23 عاما. وأشار إلى أنه يخشى أن يكون هناك شخص آخر مدفونا تحت الركام.

يأتي هذا بينما أعلنت روسيا السبت "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزاً للمعارك منذ أشهر، الأمر الذي اعتبره الرئيس فلاديمير بوتين "انتصاراً مهماً".