اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ukrainian soldiers prepare a self-propelled artillery vehicle Gvozdika to fire towards the Russian positions on the frontline in the Donetsk region, Ukraine, Friday, Feb. 16, 2024. (Roman Chop via AP)
الجيش الأوكراني في دونيتسك (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

قصف متبادل في دونيتسك.. وأوكرانيا تسقط مسيرات وطائرة حربية

كييف تقول إنها أسقطت 12 طائرة مسيرة وصاروخاً وطائرة حربية أطلقتها روسيا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية أسقطت 12 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز "كيه. إتش-59" وطائرة قاذفة مقاتلة من طراز "سوخوي-34".

وأضاف أوليشوك في منشور عبر تطبيق تلغرام: "أريد أن أشكر وحدات القوات الجوية على عملها القتالي الناجح!.. يوماً سعيداً للجميع!".

مروحية عسكرية روسية في سماء دونيتسك
مروحية عسكرية روسية في سماء دونيتسك
بعد سقوطها في قبضة الروس.. ما أهمية مدينة أفدييفكا الأوكرانية؟ العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بعد سقوطها في قبضة الروس.. ما أهمية مدينة أفدييفكا الأوكرانية؟

من جهته، أفادت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المقاطعة 32 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مطلقة 109 قذائف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 6 آخرين، بينهم طفلان.

من جهتها، قالت السلطات الأوكرانية في دونيتسك إن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ على المدينة. وكتب حاكم دونيتسك على مواقع التواصل "انتشل رجال الإنقاذ جثة امرأة مولودة عام 1977 من تحت الأنقاض"، وأضاف لاحقا أنه تم العثور أيضا على جثة رجل يبلغ 23 عاما. وأشار إلى أنه يخشى أن يكون هناك شخص آخر مدفونا تحت الركام.

يأتي هذا بينما أعلنت روسيا السبت "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزاً للمعارك منذ أشهر، الأمر الذي اعتبره الرئيس فلاديمير بوتين "انتصاراً مهماً".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط