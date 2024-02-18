لبنان: إسرائيل استهدفت بغارة جوية بلدة يارون في جنوب البلاد

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن إسرائيل شنت هجوما جويا، صباح اليوم الأحد، على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارات، أمس السبت، على عدة مناطق في جنوب البلاد استهدفت أطراف بيت ليف وراميا، كما تعرضت أطراف بلدية عيترون في قضاء بنت جبيل لقصف صاروخي، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة اللبنانية أمس كذلك أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب، كما تم استهداف حي الطراش في النبطية بصاروخين من طائرة مسيرة.

وتستمر المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل شبه يومي منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

إلا أنها مؤخراً بدأت تتوسع لتصل إلى العمق اللبناني. فقد طالت الضربات الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، عدة بلدات لبنانية، بينها الصوانة وعدشيت وصليا والشهابية، يبعد بعضها عن الحدود مسافات تصل إلى 25 كيلومتراً. وأدت إلى مقتل نحو 10 لبنانيين بينهم أطفال، بعد مقتل جندية في شمال إسرائيل، جراء صاروخ أطلق من الجانب اللبناني.

في حين تتكثّف الجهود الدولية لمنع اندلاع صراع أشمل، وترتيب الوضع الحدودي بين البلدين، بعدما بات مرتبطا عضوياً بالحرب الدائرة في غزة والتي دخلت شهرها الخامس.