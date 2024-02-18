اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قوات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإٍسرائيلية (أسوشييتد برس)
قوات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإٍسرائيلية (أسوشييتد برس)
الشرق الأوسط

لبنان: إسرائيل استهدفت بغارة جوية بلدة يارون في جنوب البلاد

بعد غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن إسرائيل شنت هجوما جويا، صباح اليوم الأحد، على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارات، أمس السبت، على عدة مناطق في جنوب البلاد استهدفت أطراف بيت ليف وراميا، كما تعرضت أطراف بلدية عيترون في قضاء بنت جبيل لقصف صاروخي، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة اللبنانية أمس كذلك أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب، كما تم استهداف حي الطراش في النبطية بصاروخين من طائرة مسيرة.

مسيّرة تطلق صاروخين على منطقة النبطية جنوب لبنان العرب والعالم مسيّرة تطلق صاروخين على منطقة النبطية جنوب لبنان

وتستمر المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل شبه يومي منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

إلا أنها مؤخراً بدأت تتوسع لتصل إلى العمق اللبناني. فقد طالت الضربات الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، عدة بلدات لبنانية، بينها الصوانة وعدشيت وصليا والشهابية، يبعد بعضها عن الحدود مسافات تصل إلى 25 كيلومتراً. وأدت إلى مقتل نحو 10 لبنانيين بينهم أطفال، بعد مقتل جندية في شمال إسرائيل، جراء صاروخ أطلق من الجانب اللبناني.

في حين تتكثّف الجهود الدولية لمنع اندلاع صراع أشمل، وترتيب الوضع الحدودي بين البلدين، بعدما بات مرتبطا عضوياً بالحرب الدائرة في غزة والتي دخلت شهرها الخامس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط