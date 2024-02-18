مسيّرة تطلق صاروخين على منطقة النبطية جنوب لبنان

أطلقت طائرة مسيّرة صاروخين على حي الطراش في محافظة النبطية جنوب لبنان في ساعة متأخرة ليل السبت، بحسب ما قالت وكالة الأنباء اللبنانية.

ولم تذكر الوكالة على الفور تفاصيل إضافية.

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وأفادت مراسلة العربية/الحدث أيضاً أن مسيرة أطلقت صاروخين على منطقة ميس الجبل في النبطة.

