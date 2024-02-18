مسيّرة تطلق صاروخين على منطقة النبطية جنوب لبنان

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أطلقت طائرة مسيّرة صاروخين على حي الطراش في محافظة النبطية جنوب لبنان في ساعة متأخرة ليل السبت، بحسب ما قالت وكالة الأنباء اللبنانية.
ولم تذكر الوكالة على الفور تفاصيل إضافية.
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وأفادت مراسلة العربية/الحدث أيضاً أن مسيرة أطلقت صاروخين على منطقة ميس الجبل في النبطة.
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