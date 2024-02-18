بوتين يهنئ الجيش على السيطرة على مدينة أفدييفكا الأوكرانية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بـ"الانتصار المهم" المتمثل في السيطرة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا والتي شكلت طوال أشهر مركزاً للمعارك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "استمع فلاديمير بوتين في الكرملين الى تقرير وزير الدفاع سيرغي شويغو عن السيطرة على أفدييفكا. هنأ الرئيس جنودنا ومقاتلينا بهذا الانتصار المهم".

سيطرة كاملة

وأعلنت روسيا السبت السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت "موقعا دفاعيا قويا للقوات المسلحة الأوكرانية".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أمس السبت، انسحابه من مدينة أفدييفكا الشرقية في ضربة وانتكاسة موجعة.

جاء قرار الانسحاب بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي، حيث انسحبت القوات الأوكرانية من آخر معاقلها قرب مدينة دونيتسك شرقي البلاد.

تعزيز قوات

يذكر أن هذا الانسحاب من أفدييفكا أتى في وقت يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة أوروبية، حيث وقع أمس الجمعة اتفاقات أمنية ثنائية في برلين ثم في باريس للحصول على مساعدات طويلة الأجل من البلدين، مع تعهدات بتقديم دعم عسكري بحوالي عشرة مليارات دولار خلال العام 2024.

ولأفدييفكا قيمة رمزية مهمة، فقد سقطت فترة وجيزة في العام 2014 في أيدي الانفصاليين المدعومين من موسكو، قبل أن تعود إلى سيطرة كييف، فضلا عن قربها من مدينة دونيتسك معقل أنصار روسيا منذ عشر سنوات.

وقد عززت روسيا قواتها بمزيد من العناصر والذخيرة للسيطرة على أفدييفكا قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء غزوها.