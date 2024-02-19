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This photograph taken on February 17, 2024, shows portrait placards, flowers and candles displayed as part of a tribute rally to Alexei Navalny, following the announcement that the Kremlin's critic had died in an Arctic prison, at Place du Trocadero in Paris. (AFP)
من فعاليات تأبين نافالني - وكالات
روسيا و بوتين

أرملة نافالني تلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم

نافالنايا قالت إنها تحمّل الرئيس الروسي بوتين "شخصيا مسؤولية" وفاة زوجها

العربية.نت، وكالات
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تلتقي يوليا نافالنايا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، بعد ثلاثة أيام على وفاة زوجها المعارض أليكسي نافالني في سجن روسي.

يوليا نافالنايا أرملة نافالني
يوليا نافالنايا أرملة نافالني

وكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، على منصة "إكس": "الاثنين أستقبل يوليا نافالنايا في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "وزراء الاتحاد الأوروبي سيبعثون رسالة دعم قوية إلى المقاتلين من أجل الحرية في روسيا، ويكرمون ذكرى أليكسي نافالني".

وقالت نافالنايا (47 عاما) إنها تحمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شخصيا مسؤولية" وفاة زوجها، داعية المجتمع الدولي إلى الاتحاد لهزيمة "هذا النظام المرعب".

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن تصريحات نافالنايا "ستساعد جميع الأوروبيين على أن يفهموا بشكل أفضل نوع النظام العنيف الذي يجب علينا مواجهته واحتواؤه في أوكرانيا".

وأضاف تاجاني في بيان: "هذا يجعلنا نشعر بالتهديد الذي يواجهه المواطنون الروس وكل مناطق أوروبا، القارة التي عاد فيها العنف والوحشية والحرب بطريقة مخزية وغير مسؤولة".

إدانات وغضب

وفي نهاية الأسبوع المنصرم، قضت محاكم روسية بسجن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال مشاركتهم بتأبين نافالني، إذ حُكم على 154 شخصا منهم في سان بطرسبورغ وحدها.

وأظهرت الأحكام التي نشرتها دائرة القضاء في المدينة يومي السبت والأحد أنه تم الحكم على 154 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى 14 يوما لانتهاكهم قوانين روسيا الصارمة التي تحظر التظاهر.

وتحدثت جماعات حقوقية ووسائل إعلام مستقلة عن عدد من الأحكام المماثلة بحق أشخاص في مدن أخرى.

وتوفي نافالني عن 47 عاما الجمعة في سجن بالقطب الشمالي، حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما، ما أثار غضب وإدانة زعماء غربيين.

واعتقلت الشرطة الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع مئات من الذين قصدوا ضرائح رمزية أقيمت لنافالني لوضع باقات الورد عليها وإضاءة الشموع تكريما له.

وتعد التظاهرات المناهضة للكرملين أو العروض العامة لمعارضة النظام غير قانونية في روسيا بموجب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة والقوانين ضد المسيرات غير المرخصة.

وسيّرت الشرطة ورجال بملابس مدنية دوريات في عشرات المدن الروسية، حيث تجمع الناس لتكريم نافالني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووردت تقارير عدة عن إقدامهم على إزالة الضرائح الرمزية التي أقيمت ليلا، وأظهرت لقطات فيديو رجالا مقنعين يجمعون باقات الورد في أكياس قمامة على جسر بجوار الكرملين، حيث قُتل بوريس نيمتسوف، وهو معارض بارز آخر لبوتين، في عام 2015.

وتوجهت السفيرة الأميركية في روسيا لين تريسي الأحد إلى مزار أقيم لنافالني في موسكو.
وكتبت السفارة في حسابها على "تليغرام": "اليوم عند نصب سولوفيتسكي، نبكي وفاة أليكسي نافالني وضحايا آخرين للقمع السياسي في روسيا".

وأُرفق المنشور بصورة للسفيرة أمام باقات من الأزهار وُضِعت عند النصب الذي أقيم تكريما لذكرى ضحايا القمع السياسي والملاصق لـ "لوبيانكا"، مقر جهاز الاستخبارات السوفييتي السابق (كي جي بي) ثم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي).

وأقيمت حواجز، الأحد، حول نصب آخر في العاصمة الروسية هو "حائط الحزن"، بحسب وكالة "فرانس برس".

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صمت من الكرملين

وكان عشرات الشرطيين منتشرين في الموقع، لكن سُمح لبعض الأشخاص بالاقتراب من النصب لوضع أزهار.

وأثارت وفاة نافالني موجة تنديد في الدول الغربية التي حمّلت روسيا المسؤولية، فيما لزم الكرملين الصمت حيال هذا الحدث.

وأكد ليونيد فولكوف حليف نافالني، الأحد، "هذه ليست وفاة، بل جريمة قتل".

ودعا أنصار نافالني إلى "عدم الاستسلام للإحباط" قائلا "هذا ما يتوقعه منّا يجب أن ينتصر ما كرّس له حياته".

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