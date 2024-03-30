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The remains of a house damaged in an Israeli strike is seen through the damaged windshield of a car, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian militia group Hamas, in Rafah, in the southern Gaza Strip, March 26, 2024. (File photo: Reuters)
من قطاع غزة

مفاوضات حماس وإسرائيل تستأنف بالقاهرة.. ومقترح جديد للوسطاء

دبي - العربية.نت
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في أحدث محاولة للتوصل إلى اتفاق بعد ستة أشهر تقريبا من الحرب في قطاع غزة، كشف مصدر أمني، اليوم السبت، أن محادثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف غدا الأحد في القاهرة.

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وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن إسرائيل سترسل وفدا إلى القاهرة غدا الأحد. لكن مسؤولا من حماس قال لرويترز إن الحركة ستنتظر أولا الاستماع إلى الوسطاء المصريين بشأن نتيجة محادثاتهم مع الجانب الإسرائيلي.

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مقترح جديد

فيما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، إلى أن الوفد الأمني الإسرائيلي سيبحث في القاهرة مقترحا جديدا أعده الوسطاء.

وتكثف إسرائيل وحماس المفاوضات التي تتوسط فيها قطر ومصر بغية تعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 أسيراً من أصل 130 ما زالت الحركة الفلسطينية تحتجزهم في غزة.

وتسعى حماس لاستغلال أي اتفاق من أجل إنهاء القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية. وتستبعد إسرائيل ذلك وتقول إنها ستستأنف في نهاية المطاف جهودها الرامية إلى تفكيك قدرات حماس العسكرية وإنهاء حكمها في غزة.

في المقابل ترغب حماس أيضا في السماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها باتجاه الجنوب خلال المرحلة الأولى من الحرب بالعودة إلى الشمال.

عودة النازحين إلى الشمال

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل منفتحة على مناقشة السماح بعودة "بعض" النازحين فقط.

يذكر أن حماس تتمسك بعودة النازحين إلى الشمال، فضلا عن وقف دائم لإطلاق النار، فيما يرفض الجانب الإسرائيلي هذا الأمر.

كما تحمل الحركة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء الهجوم العسكري وسحب قواتها من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.

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