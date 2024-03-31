عملية طعن في بئر السبع توقع مصاباً إسرائيلياً.. ومقتل المنفذ
إعلام إسرائيلي: منفذ عملية الطعن بالمحطة المركزية للحافلات في مدينة بئر السبع من بدو النقب
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قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن عربياً من مدينة رهط في إسرائيل نفذ اليوم عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات بمدينة بئر السبع ما أدى لإصابة إسرائيلي بجراح متوسطة.
وقالت الهيئة إن المهاجم "من سكان رهط، ووصل في ساعات الصباح الأولى إلى المحطة المركزية، وأخرج سكينا وحاول طعن جنود ومارة، وأصاب رجلا في العشرين من عمره وبعد ثوانٍ قليلة تمكن الرجل الجريح من تحييد المنفذ بنفسه".
وقالت هيئة الإسعاف إن الإسرائيلي أصيب بطعنة في جسده ووصفت جراحه بالطفيفة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي تأكيده "تحييد المنفذ بسرعة كبيرة، ومن قام بتحييده منع إيذاء الآخرين".
وأضاف "تجري قوات الشرطة عمليات مسح إضافية من أجل منع مخاطر إضافية مثل مساعدين إضافيين موجودين في المنطقة".
وقال "نحن في فترة الأسبوع الأخير من شهر رمضان وعلى الجمهور أن يظل يقظا هناك أحداث جماهيرية في جميع أنحاء البلاد وتتزامن معها تحذيرات متكررة من هجمات إرهابية".
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