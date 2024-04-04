وزير أردني أسبق: قيادي بحماس اعتذر بعد تحريضه ضد الأردن.. ثم كررها

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قال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، إن هناك قياديا كبيرا في حركة حماس يتواجد خارج فلسطين، كان قد حرّض ضد الأردن في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، اعتذر للأردن عبر وسطاء، ومن ثم كرر فعلته التحريضية.

وقال الوزير المعايطة، خلال لقاء على شاشة "العربية" في برنامج "خارج الصندوق"، مساء الأربعاء، إن القيادي الكبير في حماس أرسل رسائل عبر وسطاء إلى السلطات الرسمية الأردنية يطلب الاعتذار، وأكد أن التحريض لم يكن مقصوداً عندما طالب أبناء العشائر الأردنية بالنزول إلى الشارع والتضامن.

وأوضح الوزير المعايطة أن الشخص نفسه كرر فعلته وحرّض الشارع الأردني بالنزول، و"اختلاط الدم الأردني بالدم الفلسطيني، وهي أشياء لا يمكن فهمها إلا في سياق الخروج والتحريض"، بحسب الوزير المعايطة.

وأكد المعايطة أنه من بعد تصريحات القيادي الحمساوي الأخيرة، شاهدنا في الأردن تغيرات وتحولاً في هذه المسيرات، وتحولت من تضامنية إلى الإساءة للنظام الأردني، والاعتداء على رجال الأمن العام، وتخريب وإحراق ممتلكات عامة في منطقة مخيم البقعة.

وأضاف المعايطة أن التحريض ومحاولة إشعال الشارع كانت عبر فيديوهات تصدر بالعلن وليس عبر رسائل سرية، وهدفها إشعال الشارع الأردني، والضغط على الدولة الأردنية لإعادة فتح مكتب حماس في الأردن واستقبال قادتها.

وتابع الوزير: "لو كان الأردن دولة مقصرة مع فلسطين لقلنا إن التحريض واجب، لكن الملك الأردني لا يجلس بسبب جولاته المستمرة عربياً وعالمياً للمطالبة بوقف الحرب، وهناك جهد أردني دبلوماسي كبير".

وتساءل الوزير قائلا: "ماذا تستفيد غزة عندما يخرج متظاهر ويشتم الجيش والأمن الأردني؟".

وأكد الوزير المعايطة أن الأردن تحت الخطر الإسرائيلي في ملف التهجير، مطالباً بعدم إضعاف الموقف الأردني لكيلا تنال إسرائيل ما تريد.

وقال الوزير المعايطة إن كلام إسماعيل هنية يجب ألا يوجه إلى الأردن، فموقف الأردن متقدم على مواقف كل الدول بدعم القضية الفلسطينية.