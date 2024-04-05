اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
In this photo released by Russian Emergency Ministry Press Service on Saturday, March 23, 2024, firefighters work in the burned concert hall after an attack on the building of the Crocus City Hall on the western edge of Moscow, Russia. Russia's top state investigative agency says the death toll in the Moscow concert hall attack has risen to over 130. The attack Friday on Crocus City Hall, a sprawling mall and concert venue on Moscow's western edge, also left many wounded and left the building a smoldering ruin. (Russian Emergency Ministry Press Service via AP)
من موقع الهجوم - وكالات
روسيا و بوتين

الدليل بهاتف أحد المشتبهين.. روسيا: هجوم موسكو ربما يرتبط بالعملية في أوكرانيا

"تحويل أموال وشراء أسلحة نارية".. الأمن الروسي يعلن احتجاز 3 متورطين جدد بهجوم موسكو

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية القول، اليوم الجمعة، إن إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية ربما يكون مرتبطا "بالعملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها البلاد في أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة أنها عثرت على صور لمقاتلين مع العلم الأوكراني على الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم، بالإضافة إلى صور لطابع بريدي أوكراني، واعتبرت ذلك دليلا على صلة محتملة.

وقبلها، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مساء الخميس، اعتقال 3 مشتبه بهم جدد من آسيا الوسطى متهمين بالضلوع في الهجوم الدامي الذي وقع قبل أسبوعين في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.

وجاء في بيان للجهاز نقلته وكالات أنباء روسية أنه "اعتقل في موسكو ويكاترينبورغ (وسط) وأومسك (سيبيريا) مواطنا روسيا ومواطنَين أجنبيين - جميعهم من آسيا الوسطى - متورطين في العمل الإرهابي الذي ارتكب في 22 مارس 2024 في كروكوس سيتي هول".

وأضاف أن اثنين من هؤلاء المشتبه بهم "قاما بتحويل أموال لشراء أسلحة نارية ومركبات استخدمت في العمل الإرهابي" والثالث "موّل" المهاجمين. كما أصدر الجهاز الأمني مقطع فيديو يظهر اعتقالهم.

وفي 22 مارس، فتح مسلحون النار في قاعة كروكوس سيتي هول للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية، قبل إشعال النار فيها. وأدى الهجوم إلى مقتل 144 شخصا، وهو الأكثر دموية في روسيا خلال العشرين عاما الماضية.

وأوقف أكثر من عشرة أشخاص بعد الاعتداء، من بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بهم وهم من طاجيكستان، الجمهورية السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى.

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، لكن السلطات الروسية تؤكد وجود دور لأوكرانيا، فيما تنفي كييف بشكل قاطع أي تورط لها.

مفاجآت عن هجوم كروكوس.. سي آي إي أبلغت موسكو بالمكان حتى! العرب والعالم مفاجآت عن هجوم كروكوس.. سي آي إي أبلغت موسكو بالمكان حتى!
مقاتلون أجانب محتجزون في داغستان على صلة بهجوم موسكو العرب والعالم روسيا و بوتين مقاتلون أجانب محتجزون في داغستان على صلة بهجوم موسكو

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن "المتشددين" ليس لديهم أي سبب لمهاجمة روسيا، رغم التهديدات العديدة الصادرة عن تنظيم داعش.

وقال بوتين خلال اجتماع مع نقابات "لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن الهدف الرئيسي لرعاة الهجوم الإرهابي الدموي والمروع الذي ارتكب في موسكو هو على وجه التحديد تقويض وحدتنا".

وتعتبر جماعات إرهابية عدة روسيا هدفا مشروعا، إذ تقاتل موسكو تنظيم داعش في سوريا، وفي منطقة الساحل الإفريقي، كما حاربت جماعات إرهابية وانفصالية في الشيشان الواقعة في القوقاز الروسي (جنوب غرب).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط