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حاتم الغمري - حماس
رئيس لجنة الطوارئ الحكومية التابعة لحماس في مخيمات الوسطى حاتم الغمري
الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي من حماس في غزة

المتحدث أفيخاي أدرعي: الجيش الإسرائيلي يغير على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا

العربية.نت، وكالات
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه قضى على رئيس لجنة الطوارئ الحكومية التابعة لحماس في مخيمات الوسطى، حاتم الغمري، في ضربة جوية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "كجزء من وظيفته عمل الغمري عنصرا تابعا للجناح العسكري التابع لحماس في مجال إطلاق القذائف الصاروخية في كتيبة المغازي، التابعة للواء مخيمات الوسطى".

غارات على بنى تحتية عسكرية سورية

وفي شأن متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الطيران الإسرائيلي أغار على بنى تحتية عسكرية وموقع عسكري للجيش السوري في منطقة محجة بجنوب سوريا، كما قصفت القوات بالمدفعية موقعًا للجيش السوري في جنوب البلاد.

وأضاف في تغريدة على منصة "إكس" أن ذلك جاء بعد أن رُصد مساء أمس إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية نحو منطقة يوننان في هضبة الجولان من دون وقوع إصابات.

ومن ناحية ثانية، قال أدرعي إنه تم رصد الليلة الماضية إطلاق قذيفتيْن من لبنان نحو منطقة مسغاف عام سقطتا في مناطق مفتوحة من دون وقوع إصابات.

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