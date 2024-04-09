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عناصر من حركة النجباء المنضوية ضمن الحشد الشعبي (أرشيفية من أسوشييتد برس)
الشرق الأوسط

فصائل عراقية مسلحة: قصفنا أهدافاً حيوية في إسرائيل

أضافت أنها قصفت أيضاً قاعدة حاتسريم الجوية في بئر السبع، رداً على الضربات الإسرائيلية في غزة

دبي - العربية.نت
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وسط تحذيرات من توسع الصراع في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر الفائت، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر الثلاثاء، أنها قصفت عدة أهداف في إسرائيل خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية، منها أهداف حيوية وميناء نفطي.

وقالت تلك الفصائل، التي تعرف نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيانين منفصلين، إنها قصفت هدفاً حيوياً في عسقلان جنوب إسرائيل، وميناء عسقلان النفطي، فضلاً عن هدف حيوي آخر لم تحدده، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كما أضافت أنها قصفت أيضاً قاعدة حاتسريم الجوية في بئر السبع، رداً على الضربات الإسرائيلية في غزة.

أتى ذلك بعد أن أعلنت الفصائل نفسها، السبت، أنها هاجمت بطائرات مسيرة مصافي نفط في حيفا بإسرائيل رداً على الضربات الإسرائيلية في غزة.

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موانٍ إسرائيلية وقواعد أميركية

يذكر أن هذه الفصائل المدعومة إيرانياً كانت استهدفت سابقاً مواني إسرائيلية على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى عدة قواعد أميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

إذ تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية، سواء في العراق أو سوريا إلى أكثر من 100 هجوم من قبل الفصائل المسلحة منذ 17 أكتوبر الفائت.

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تربط رسمياً في وقت سابق بين تلك الهجمات في البلدين وحرب غزة، فإن هذه المجموعات المسلحة أكدت أكثر من مرة أنها تأتي رداً على الحصار الإسرائيلي والحرب على غزة والموقف الأميركي الداعم بقوة لتل أبيب.

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